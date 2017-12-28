В Петербурге выписали из больницы одного из пострадавших при взрыве
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина сообщила, что одного из пострадавших при взрыве в супермаркете выписали из больницы. Об этом она написала в своем твиттере.
«Один из пострадавших выписан. Остаются в средней тяжести — 6, в удовлетворительном [состоянии, — «Газета.Ru»] — 3», — написала Митянина.
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Она добавила, что пострадавшие госпитализированы в три больницы: Александровскую, Мариинскую и Елизаветинскую.
Ранее НАК сообщил о 10 пострадавших при взрыве в супермаркете в Петербурге.