В Петербурге выписали из больницы одного из пострадавших при взрыве

__is_photorep_included11555402: 1

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина сообщила, что одного из пострадавших при взрыве в супермаркете выписали из больницы. Об этом она написала в своем твиттере.

«Один из пострадавших выписан. Остаются в средней тяжести — 6, в удовлетворительном [состоянии, — «Газета.Ru»] — 3», — написала Митянина.

Реклама

Она добавила, что пострадавшие госпитализированы в три больницы: Александровскую, Мариинскую и Елизаветинскую.

Ранее НАК сообщил о 10 пострадавших при взрыве в супермаркете в Петербурге.