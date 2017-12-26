Источник: главу юридического отдела «Роснефти» задержали по делу Шакро Молодого

ФСБ задержала главу юридического отдела «Роснефти», бывшего главу следственного управления СК Москвы по ЦАО Алексея Крамаренко по делу о взятке от «вора в законе» Шакро Молодого, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Задержали Крамаренко по делу о взятке от Шакро Молодого. Следствие планирует выходить в суд с ходатайством об избрании меры пресечения», — сказал источник.

Реклама

Информацию о задержании Крамаренко подтвердил источник, знакомый с ходом расследования дела о получении взятки от Шакро генералом Денисом Никандровым, главой УСБ СКР Михаилом Максименко и его заместителем Александром Ламоновым.

Алексей Крамаренко, его заместитель Александр Хурцилав, а также следователь по особо важным Андрей Бычков подали в отставку в июле из-за дела Шакро Молодого.