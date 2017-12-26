Совет Федерации одобрил закон о тюремном сроке за телефонный терроризм

Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий наказание за телефонный терроризм в виде 10 лет лишения свободы, передает РИА «Новости».

В соответствии с новыми поправками, злоумышленнику может грозить лишение свободы от 3 до 5 лет за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве на объектах социальной инфраструктуры ил повлекшее крупный ущерб. За аналогичные действия, совершенные с целью дестабилизации деятельности органов власти предусмотрено до 8 лет лишения свободы. До 10 лет лишения свободы грозит в случае, если действия злоумышленника повлекли смерть человека.

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К объектам социальной инфраструктуры относятся организации систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, спортивно-оздоровительные учреждения, пассажирского транспорта, система учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера, а также другие объекты социальной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о тюремных сроках за «телефонный терроризм».