Мощный циклон нарушил авиасообщение с Камчаткой

Аэропорт Петропавловска-Камчатского из-за снежных переметов на взлетной полосе закрыт до 12.00 по местному времени (03.00 мск), передает «Интерфакс» со ссылкой на диспетчера аэропорта.

«Самолет из московского Шереметьево, летевший на Камчатку, ушел на запасной аэродром в Хабаровск, рейс из Новосибирска также ушел на запасной аэродром — в Магадан. Самолет, который должен был прилететь на Камчатку из Владивостока, пока остается в аэропорту своего города», — рассказал диспетчер.

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По его словам, до улучшения погодных условий отложены все рейсы по маршрутам внутри региона.

Отмечается, что циклон ударил по Камчатскому полуострову мокрым снегом и ураганным ветром.

«В Петропавловске-Камчатском максимальные порывы ветра пока составили 22 м/с, на крайнем юге полуострова — в поселке Озерновский — скорость ветра уже достигала ураганных значений — 46 м/с», — заявила начальник отдела метеопрогнозов камчатского Гидрометеоцентра Анна Приходько.

Атмосферный вихрь портит погоду в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске, а также в Елизовском, Усть-Большерецком, Мильковском, Усть-Камчатском, Алеутском, Соболевском районах. В нескольких районах Камчатского края объявлена лавинная опасность. У берегов полуострова бушует шторм с девятиметровыми волнами.