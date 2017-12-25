СК России исключил версию взрыва при крушении Ту-154 в районе Сочи

Следственный комитет России исключил версию взрыва на борту самолета Минобороны Ту-154, потерпевшего крушение в районе Сочи. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Все полученные объективные данные позволяют полностью исключить версию взрыва на борту воздушного судна», — заявила Петренко.

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По ее словам, были получены заключения по результатам проведенных 356 судебно-медицинских, 23 молекулярно-генетических, трех взрыво-технических и одной фоноскопической экспертиз. Кроме того завершено судебное химическое исследование горюче смазочных материалов.

Также сообщается, что потерпевшими по уголовному делу признаны 156 человек.

В настоящее время продолжается работа с более 100 свидетелями.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщало, что расследование дела о крушении самолета Минобороны Ту-154 в районе Сочи 25 декабря прошлого года планируется продлить еще на несколько месяцев.