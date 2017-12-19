В Дагестане силовики в ходе КТО нейтрализовали двоих бандитов

Во время контртеррористической операции (КТО) в Дагестане были нейтрализованы двое бандитов, причастных к преступлениям террористической направленности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

«В Дагестане в ходе КТО нейтрализованы двое бандитов. Нейтрализованные были причастны к преступлениям террористической направленности», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Дагестане уничтожили подозреваемого в восьми убийствах «одиозного главря» бандформирования Алигаджи Хамутаева. Вместе с ним в ходе контртеррористической операции были ликвидированы еще два боевика.