Улюкаев рассказал о первой ночи в изоляторе

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет за получение взятки, рассказал о первой ночи в СИЗО. Своими наблюдениями и впечатлениями он поделился с журналистами «Московского комсомольца».

Улюкаев содержится в Федеральном изоляторе № 1, который называют «кремлевским централом». В нее отправляют осужденных экс-чиновников, пишет газета. Также издание называет «кремлевский централ» лучшим СИЗО «во всей стране».

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Как отмечается, арестанты, узнав о прибытии экс-министра, просили поселить его к ним. Тем не менее сам Улюкаев заявил, что нуждается в одиночестве.

«Сыт по горло общением. Если это возможно, я бы хотел остаться хоть на какое то время один. Мне будет психологически трудно, если в камере появятся новые люди», — сказал Улюкаев.

Экс-министр рассказал, что у него «не было иллюзий по поводу несправедливого приговора», однако он не рассчитывал, что до апелляции его отправят в СИЗО. Поэтому не взял с собой практически ничего, кроме носков и трусов.

Говоря о питании в изоляторе, Улюкаев отметил, что неприхотлив в еде.

«Я вообще не привередливый. Завтрак был. Каша-сечка. Я все съел. И без передач и посылок смогут прожить сколько угодно. Здесь все хорошо, чисто, светло. Все в порядке. Быть в одиночестве сейчас для меня большая ценность, чем все остальное», — заявил он.

Осужденного экс-чиновника удивило, что руководство изолятора не разрешило ему носить часы, хотя все там идет по распорядку. На вопрос о том, как ему спится, Улюкаев признался, что в последнее время спит тревожно. В конце интервью он поблагодарил журналистов.

«Спасибо вам за то, что волнуетесь. Передайте всем слова благодарности. Меня как-то спросили журналисты на суде — какой смысл во всей этой истории? Я ответил: «Может быть, она принесет пользу стране», — заключил Улюкаев.

Ранее сообщалось, что сокамерников для Улюкаева подберут психологи.