Сотни палестинцев пострадали в столкновениях в Израиле

Около 400 палестинцев пострадали в столкновениях с израильтянами в ходе новой волны протестов, вызванных признанием США Иерусалима столицей Израиля, передает «Интерфакс».

В министерстве здравоохранения Палестинской национальной администрации также сообщили о четырех погибших за сутки палестинцах.

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В ведомстве также назвали 15 декабря днем наиболее ожесточенных столкновений после официального объявления президентом США Дональдом Трампом решения по Иерусалиму.

Ранее сообщалось, что Организация исламского сотрудничества признала Восточный Иерусалим столицей Палестины‍.