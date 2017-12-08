Роспотребнадзор проверяет девять округов Москвы из-за резкого запаха

Роспотребнадзор замеряет уровень загрязнения воздуха в девяти округах Москвы, передает RNS со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по Москве.

«В связи с информацией в соцсетях организованы выезды бригад и проводятся замеры уровней загрязнения атмосферного воздуха в 9-и административных округах», — сообщили в пресс-службе.

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Ранее москвичи пожаловались в соцсетях на неприятный запах. По словам людей, на улицах в центре и на юго-востоке, в также в метро стоит сильный неприятный запах.

В ГУ МЧС по Москве «Газете.Ru» подтвердил поступление звонков с жалобами на неприятный запах от жителей.

«Сегодня у нас было несколько заявок от жителей города, которые ощущали некоторый неприятный запах. По таким заявкам мы вызываем мобильную лабораторию. Эти лаборатории не обнаружили превышений предельно допустимых концентраций.», — рассказали в МЧС по Москве.