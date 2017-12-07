СК возбудил дело против экс-министра обороны Украины за призывы к терактам в России

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко за публичные призывы к терактам в российских городах, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

В ведомстве напомнили, что 2 июля Гриценко в эфире канала «112 Украина» публично выступил с призывом к подрыву автомобилей в Москве и Таганроге. Российские следователи пришли к выводу, что в словах Гриценко содержатся призывы к террористической деятельности.

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Отмечается, что по законам России иностранные граждане, не проживающие постоянно на территории страны и совершившие за ее пределами преступление, направленное против интересов России, подлежат уголовной ответственности.

«В связи с этим… возбуждено уголовное дело в отношении Анатолия Гриценко по признакам преступления «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», — пояснила Петренко.

Заявление Гриценко последовало после серии взрывов автомобилей на Украине. 27 июня в Киеве в результате взрыва автомобиля погиб сотрудник главного управления разведки минобороны Украины полковник Максим Шаповал.

По данным источников, подчиненный полковника Шаповала руководил охраной экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, который был убит в Киеве.

31 марта в Мариуполе взорвался автомобиль, в результате погиб полковник службы безопасности Украины Александр Хараберюш.