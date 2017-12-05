СК возбудил дело по факту хищений при закупке оборудования в МВД

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищений при закупке криминалистического оборудования в МВД. Об этом сообщила пресс-служба СК.

«К уголовной ответственности привлекаются начальник экспертно-криминалистического центра МВД России Петр Гришин и его заместитель Олег Мазур, которые, по версии следствия, обеспечили заключение государственных контрактов по завышенной более чем на 80 млн рублей стоимости с подконтрольными их знакомому компаниями», — сообщили в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщили, что «Воентелеком» подозревают в хищениях при поставках спецтехники Минобороны.