Тельману Исмаилову предъявлено обвинение в убийстве

Следственный комитет заочно предъявил бизнесмену Тельману Исмаилову обвинение в убийстве и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщается на сайте СК.

«По данным следствия, Тельман Исмаилов является организатором убийства двух предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева, совершенного в прошлом году. План совершения преступления он разработал совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми. Исполнителем преступления выступил Мехман Керимов», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что материалы для объявления Исмаилова в международный розыск направлены в Генпрокуратуру.

Ранее бизнесмен заявил о своей непричастности к организации убийств.