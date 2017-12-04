В МВД Украины призвали к уголовной ответственности за оскорбление «евромайдана»

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что за оскорбление «евромайдана» на Украине необходимо ввести уголовную ответственность. Об этом он сказал в эфире «112 Украина» «Есть глубокое убеждение: за оскорбление и порицание Революции достоинства давно нужно вводить уголовную ответственность. Слишком высокая цена была возложена за ту победу, цена человеческой жизни, крови украинских патриотов, я уже молчу о том, что десятки тысяч активистов Майдана и сегодня продолжают защищать нашу землю в зоне проведения активный боевых действий», — сказал Шкиряк. Реклама

Он также отметил, что некоторые телеканалы на Украине «ведут антигосударственную деятельность».

Ранее, 3 декабря, неизвестные в военной форме, назвавшие себя активистами, заблокировали здание News One. Позднее активисты потребовали от руководства канала уволить «самых ватных» ведущих.

Вечером 4 декабря стало известно, что активисты разблокировали здание NewsOne.