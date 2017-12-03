СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре в Уфе

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в жилом доме в Уфе, унесшего жизни четырех человек. Об этом сообщается на сайте управления СК по республике.

«По предварительным данным, ночью 3 декабря 2017 года в одном из домов в деревне Суровка Уфимского района произошло возгорание, в результате которого погибли двое мужчин 56 и 28 лет и две женщины 56 и 33 лет», — говорится в сообщении.

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Предварительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело после гибели пятерых детей в пожаре в Новосибирской области.