РПЦ официально запретила однополые браки и браки с еретиками

Архиерейский собор одобрил принятое Русской православной церковью положение «О канонических аспектах церковного брака», содержащее запрет на заключение однополых браков и браков с еретиками, передает агентство городских новостей «Москва».

«Церковь категорически не признает и не признает союзы лиц одного пола в качестве брака вне зависимости от признания или непризнания таковых гражданским законодательством, а также другие формы сожительства, не соответствующие ранее данному определению брака как союза между мужчиной и женщиной», — говорится в тексте положения.

В документе также говорится о необходимости поддерживать «древние церковные каноны», запрещавшие православным христианам вступать в брак с еретиками «ради защиты Церкви от распространения ереси».