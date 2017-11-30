Мэрия: подача тепла на востоке Москвы полностью восстановлена

Подача тепла в дома на востоке Москвы полностью восстановлена. Об этом сообщил вице-мэр столицы по ЖКХ Петр Бирюков, передает РИА «Новости».

«Гидравлические и температурные режимы подачи теплоносителя потребителям Восточного административного округа полностью восстановлены. Подача тепла осуществляется в штатном режиме», — сказал он.

Реклама

Ранее в мэрии заверили, что работы на месте аварии на теплотрассе в Москве завершат к утру.

Как отмечали в МЧС, авария коснулась 600 тыс. москвичей.