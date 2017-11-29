Хорватский генерал умер после приговора Гаагского трибунала
Хорватский генерал Слободан Праляк умер после оглашения решения по апелляции Международным трибуналом в Гааге по бывшей Югославии, сообщает Associated Press со ссылкой на хорватские СМИ.
Ранее узнав, что его приговор был оставлен в силе, Праляк сказал судье о совершении попытки суицида.
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Судья немедленно приказал закрыть шторы, приостановить производство.
В 2013 году Праляк был приговорен к 20 годам лишения свободы за военные преступления.