Хорватский генерал умер после приговора Гаагского трибунала

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Хорватский генерал Слободан Праляк умер после оглашения решения по апелляции Международным трибуналом в Гааге по бывшей Югославии, сообщает Associated Press со ссылкой на хорватские СМИ.

Ранее узнав, что его приговор был оставлен в силе, Праляк сказал судье о совершении попытки суицида.

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Судья немедленно приказал закрыть шторы, приостановить производство.

В 2013 году Праляк был приговорен к 20 годам лишения свободы за военные преступления.