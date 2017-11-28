В суде по делу Улюкаева предложили взвесить $2 млн

В Замоскворецком суде по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева прокурор Борис Непорожный попросил провести следственный эксперимент и взвесить $2 млн, поместив их в сумку, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«А деньги есть?», — поинтересовалась судья Лариса Семенова.

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«Есть», — ответил прокурор.

Обвинитель мотивирует эту просьбу тем, что никто из свидетелей не смог точно сказать, сколько весит такая сумма.

Ранее упоминалось, что $2 млн весят 20 кг. Улюкаев на допросе в понедельник упоминал, что сумка, по его ощущениям, весила 15 кг. Исходя из ее веса и ранних слов Сечина, который обещал ему вино в подарок, экс-министр решил, что в сумке находится спиртное.

До этого защита Улюкаева предлагала проверить сумку на вместимость $2 млн.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания.