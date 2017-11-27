Адвокаты Улюкаева отказались от допроса Сечина

Адвокаты экс-главы МЭР Алексея Улюкаева отказались от допроса главы «Роснефти» Игоря Сечина, который четыре раза не явился в суд в качестве свидетеля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Тимофея Гриднева.

«Мы понимаем, что если мы будем ждать некоего товарища, причины неявки которого неуважительные, то это будет длиться до бесконечности. Поэтому из уважения к суду мы завершили представление доказательств», — заявил в суде Гриднев.

Ранее сообщалось, что защита Улюкаева закончила представлять доказательства.