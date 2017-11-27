Полиция сообщила о пострадавших при стрельбе в Нью-Йорке

Полиция подтвердила, что при стрельбе в округе Оранж, штат Нью-Йорк, пострадали два человека. Об этом сообщает NBC New York.

Тем не менее правоохранители не указали, получили ли пострадавшие огнестрельные ранения. Полиции пока не удалось задержать подозреваемого.

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Первые сообщения о стрельбе поступили около 15.15 по местному времени (23.15 мск). Впоследствии здание эвакуировали.

Пользователи в соцсетях сообщали о множестве полицейских автомобилей на месте, а также о вертолетах.