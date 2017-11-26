Москалькова заявила о проверке данных о лишении гражданства крымчан

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о проверке информации о лишении от двух до четырех тысяч жителей Крыма гражданства России, передает РИА «Новости».

«По одним данным это четыре тысячи граждан, по другим — две. Нужно провести реестр. Я написала обращение в министерство внутренних дел и буду выделять своих сотрудников для проверки вместе с правоохранительными органами», — сказала она.

По ее словам, он обсудила данную проблему с главой республики Сергеем Аксеновым, который подтвердил факты злоупотребления со стороны сотрудников ФМС.