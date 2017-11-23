В Луганске задержали украинских диверсантов
Министр внутренних дел самопровозглашенной ЛНР Игорь Корнет заявил, что спецслужбы обезвредили в Луганске преступную группу, действовавшую под контролем украинской разведки, передает РИА «Новости».
Отмечается, что операция по задержанию прошла совместно с оперативными службами самопровозглашенной ДНР.
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По словам Корнета, задания диверсантам поступали от украинского минобороны.
Он рассказал, что группа занималась подготовкой терактов «для дестабилизации политической ситуации в народных республиках».
Ранее ОБСЕ опубликовала фото военной техники в центре Луганска.