В Луганске задержали украинских диверсантов

Министр внутренних дел самопровозглашенной ЛНР Игорь Корнет заявил, что спецслужбы обезвредили в Луганске преступную группу, действовавшую под контролем украинской разведки, передает РИА «Новости».

Отмечается, что операция по задержанию прошла совместно с оперативными службами самопровозглашенной ДНР.

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По словам Корнета, задания диверсантам поступали от украинского минобороны.

Он рассказал, что группа занималась подготовкой терактов «для дестабилизации политической ситуации в народных республиках».

Ранее ОБСЕ опубликовала фото военной техники в центре Луганска.