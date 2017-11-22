Умер пострадавший в перестрелке в «Москва-Сити» сотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии, пострадавший в перестрелке в комплексе «Москва-Сити», скончался в больнице. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на следователя СК в Пресненском суде Москвы.
«До начала этого заседания один из потерпевших скончался в больнице», — сказал он.
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Следователь уточнил, что второй пострадавший гвардеец находится в больнице.
Ранее стало известно, что Пресненский суд на два месяца арестовал участвовавшего в перестрелке бойца ММА Магомеда Исмаилова.