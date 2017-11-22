Трибунал вынес приговор Младичу

Международный трибунал по бывшей Югославии вынес пожизненный приговор экс-командующему армией боснийских сербов генералу Ратко Младичу, передает РИА «Новости».

Сообщается, что он был признан виновным по десяти из одиннадцати пунктов обвинения, включая геноцид мусульман в Сребренице и захват в заложники сотрудников ООН в Боснии и Герцеговине в 1995 году.

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Младича признали невиновным в геноциде боснийских мусульман и хорватов в период с мая 1992 года по декабрь 1992 года.

Ранее сообщалось, что Младича удалили из зала суда в Гааге за непристойное поведение.