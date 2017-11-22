Власти назвали причину захвата Уральского завода людьми в масках

Проникновение на территорию Уральского завода горячего оцинкования людей в масках произошло из-за конфликта его собственников. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации города Полевского Свердловской области, в котором расположен завод.

«Глава города Константин Поспелов в своем обращении в СМИ сообщил о том, что в споре двух хозяйствующих субъектов окончательное решение должен выносить суд. По его мнению, конфликт необходимо разрешать в рамках закона, выяснять отношения в кабинетах, а не на производственной площадке», — говорится в сообщении.

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В настоящее время территория завода находится под охраной, также дежурит полиция.

Ранее сообщалось, что на территорию завода проникли около 30 людей в масках, которые нейтрализовали охрану и отсранили персонал от рабочих мест.