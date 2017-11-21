Песков дал оценку «экзальтированной травле» выступившего в бундестаге школьника

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает неверным обвинять выступившего в бундестаге школьника в злом умысле, пропаганде нацизма и «всех смертных грехах», передает РИА «Новости».

«Вы знаете, безусловно, выступление нашего российского школьника в Бундестаге вряд ли требует какой-то реакции администрации президента. В данном случае, совершенно непонятна такая экзальтированная травля, которая стала происходить. Очевидно, что школьник не имел в виду ничего плохого, очевидно, что школьник чрезвычайно волновался, когда выступал в бундестаге. Любой школьник, выступая в бундестаге, в таком представительном месте, естественно, будет испытывать крайнюю степень волнения», — сказал он.

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Он также подчеркнул, что в Кремле считают уместным не заниматься «упражнениями в плане человеконенавистничества», а сосредоточиться на вопросах образования.

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