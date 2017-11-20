Мать школьника из ЯНАО прокомментировала его выступление в бундестаге

Оксана Десятниченко, мать школьника из ЯНАО, который выступил в немецком бундестаге, прокомментировала его речь. Об этом сообщает RT.

Как сообщалось, учащийся гимназии из Нового Уренгоя Николай Десятниченко назвал солдатов вермахта «невинными жертвами» войны.

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По ее словам, текст выступления они начали писать с сыном еще летом, когда стало известно о предстоящей поездке.

«Но выяснилось, что регламент требует сократить речь до двух минут. Условием было рассказать о немецких солдатах, и сын сократил выступление сам, без моего участия», — сказала Десятниченко.

Она отметила, что «в итоге остались одни обрывки».

«Мне самой теперь страшно читать, что получилось. Я так понимаю, что он не понял, что смысл речи изменился», — отметила она.

Десятниченко добавила, что ее сын «отлично знает, кто победил в этой войне».

«Мой ребенок изучает историю и знает, как расставлены приоритеты», — заключила мать школьника.

После выступления школьника в Совфеде попросили проверить гимназию в ЯНАО.