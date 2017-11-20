В КГБ Белоруссии рассказали подробности о раскрытии украинской агентурной сети

Сотрудникам Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии удалось раскрыть украинскую агентурную сеть, действовавшую по приказу министерства обороны Украины, говорится в сообщении пресс-службы КГБ.

Ранее сообщалось, что Минск объявил персоной нон грата советника посольства Украины Игоря Скворцова. Его обвинили в «несовместимой с дипломатическим статусом деятельности» из-за дела украинского журналиста Павла Шаройко, которого подозревают в шпионаже и создании в Белоруссии агентурной сети.

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В КГБ Белоруссии сообщили, что в отношении Шаройко возбуждено уголовное дело по статье «шпионаж» и принято решение о аресте.

«В ходе проводимых следственных действий получены убедительные доказательства его противоправной деятельности, наносящей вред национальной безопасности Республики Беларусь. Во время обыска у задержанного обнаружены копии разведывательных донесений, направленных им ранее в центр», — сообщили в КГБ.

В ведомстве отметили, что Шаройко признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки, работающим под прикрытием. Кроме того он подтвердил, что координацию его разведдеятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки министерства обороны Украины Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины.

Кроме того отмечается, что при собирании секретных материалов задержан гражданин Белоруссии, который сообщил, что по заданию украинской военной разведки за денежное вознаграждение занимался сбором и передачей информации об обороноспособности Белоруссии. В отношении него возбуждено уголовное дело статье «измена государству».