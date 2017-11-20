Тельман Исмаилов заявил о своей непричастности к организации убийств

Бизнесмен Тельман Исмаилов в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о своей непричастности к организации убийств в России.

«Сегодня моим внукам говорят, что твой дед убийца. Кому это понравится? <...> Я настаиваю на своей непричастности и смогу это доказать», — сказал он.

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Исмаилов также добавил, что «не совершал за свою жизнь ни одного преступления».

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал брата Исмаилова Вагифа также по делу об убийстве.