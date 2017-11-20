Исследование: качество жизни британцев существенно ухудшилось после Brexit

Каждая британская семья в среднем теряет из-за Brexit £400 в год, пишет местный исследовательский центр Centre for Economic Performance (CEP).

По данным CEP, решение о выходе Великобритании из ЕС привело к ухудшению макроэкономических показателей, включая инфляцию, курс национальной валюты. Brexit, соответственно, негативно сказался на качестве жизни граждан стран и на уровне их доходов в частности.

Реклама

«Brexit в среднем обойдется каждой семье в £7,74 в неделю, что соответствует величине до £404 фунтов в год», — говорится в докладе.

Ранее Великобритания обвинила Германию и Францию в торможении Brexit.