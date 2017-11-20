«Российский корабль-призрак» у берегов США встревожил британские СМИ

Несколько британских СМИ ошибочно приняли американский танкер 30-х годов у берегов Калифорнии за остов «российского корабля-призрака», передает РИА «Новости».

Изначально о «находке» сообщила газета Mirror, далее материалы появились в The Sun и в Daily Mail. Сообщения сопровождались информацией о том, что на «призраке» якобы находятся «тысячи зараженных крыс-каннибалов».

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При этом британские СМИ ссылаются на документальный фильм канала Science Channel, в котором уточняется, что обломки принадлежат американскому танкеру и находятся у побережья Калифорнии с тридцатых годов прошлого века.

В прошлом году в США на Великих озерах засняли на видео «корабль-призрак».