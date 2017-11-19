Мужчина случайно выстрелил в ногу 11-летнему сыну на северо-западе Москвы

На северо-западе Москвы мужчина совершил непроизвольный выстрел в ногу своему 11-летнему сыну, заявила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по городу Юлия Иванова, передает агентство городских новостей «Москва».

«По факту причинения ранения малолетнему мальчику на северо-западе Москвы проводится проверка. В жилом доме, расположенном на северо-западе Москвы, отец, осуществляя разборку приобретенного им пистолета, непроизвольно произвел выстрел, причинив тем самым своему малолетнему сыну 2006 г. рождения телесные повреждения», — сказала она.

По ее словам, ребенок был ранен в бедро и госпитализирован в травматологическое отделение больницы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.