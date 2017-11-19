Собянин назвал бредом коррупционную подоплеку при благоустройстве Москвы

Мэр столицы Сергей Собянин отверг обвинения в том, программа благоустройства города может являться инструментом для отмывания денег. Об этом он написал на своем сайте.

«Полный бред. Любое правительство в любой стране мира собирает налоги, чтобы тратить деньги на различные программы. Если видеть в каждой программе «отмывание денег», то надо заморозить строительство метро, закрыть школы, не закупать лекарства, прекратить выплату пенсий и вообще остановить жизнь в городе», — написал Собянин.

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При этом он назвал коррупцию реальной проблемой.

«Но с ней необходимо бороться реальными делами: проводить честные торги, контролировать расходы и качество работ, увольнять нечистоплотных чиновников. Но псевдоборцы с коррупцией, которые на любую государственную программу вешают ярлык «отмывания денег», напоминают людей, предлагающих лечить перхоть при помощи гильотины», — пояснил мэр.

Ранее Собянин пообещал жилье всем обманутым дольщикам Москвы.