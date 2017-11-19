Конца света снова не будет

Ученые объяснили, почему Земля не столкнется с загадочной планетой, передает телеканал «360».

До начала конца света, если верить конспирологам, осталось буквально несколько часов. По их мнению, именно сегодня, 19 ноября, Земля столкнется с загадочной планетой Нибиру и исполнится древнее пророчество.

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О приближении планеты Х к Земле сообщил нумеролог Дэвид Мид. Однако изначально он пообещал конец света 23 сентября — и он не случился. Быстренько все пересчитав, он пришел к выводу, что все-таки это произойдет, но уже 19 ноября.

Космогоническое понятие Нибиру пришло из шумеро-аккадской мифологии. В современной теории это некая планета Х, которая прячется где-то на окраинах Солнечной системы, и именно поэтому о ней не знают ученые. Якобы на ней проживают высокоразвитые разумные существа.

Конспирологи уверены, что происходящие в последнее время на Земле стихийные бедствия — землетрясения, ураганы, извержения вулканов — связаны с приближением Нибиру.

По словам ученых, такой планеты в Солнечной системе не существует вовсе. Об этом рассказал заведующий отделом физики и эволюции звезд Институт астрономии РАН Дмитрий Вибе. По его словам, история о таинственной планете Нибиру — это не более чем современный миф. Первым о планете Х написал американский писатель Захария Ситчик.

«Такого небесного тела не существует, это современный миф, который расходится по интернету. Его источником являются книги Захарии Ситчина, был такой писатель с претензией на познания в истории. И вот он в шумерских и месопотамских книгах якобы увидел свидетельства того, что существует такая планета. Эта мысль была подхвачена всякими конспирологами», — рассказал Дмитрий Виде.

Вибе подчеркнул, что дата конца света — 19 ноября — случайная, она не связана ни с чем. Как только она пройдет, появится следующая.

«С тех пор время от времени появляются пророчества. Однако столкнуться с несуществующей планетой довольно затруднительно. В настоящий момент никакие столкновения Земле с другими планетами или иными небесными телами не угрожают. И не будут угрожать миллиарды лет», — сказал он.