На озере в Ленобласти погибли двое рыбаков

Следственный комитет устанавливает обстоятельства гибели двоих рыбаков на озере в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ведомства.

«17 ноября 2017 года из воды озера Вуокса недалеко от поселка Лосево Приозерского района Ленинградской области извлечены тела мужчин без внешних признаков насильственной смерти. Установлено, что мужчины 10.11.2017 уехали на рыбалку на озеро Вуокса Приозерского района, на следующий день перестали выходить на связь. Сотрудники МЧС обнаружили лодку 13.11.2017 на противоположном берегу озера», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным лодка перевернулась, мужчины не смогли выбраться на берег.

Ранее сообщалось, что каждый четвертый россиянин считает себя рыбаком.