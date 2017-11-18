Пожарные ликвидировали возгорание в административном здании на улице Фабрициуса в Москве

Пожар произошел на территории четырехэтажного здания в столичном районе Южное Тушино, сообщает РИАМО.

«В 12:35 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании на площади 10 квадратных метров на втором этаже четырехэтажного административного здания по адресу: улица Фабрициуса, дом №41. Принятыми мерами возгорание было ликвидировано в 13:00. Пострадавших нет», — сказал сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС по Москве.

Как ранее сообщили СМИ, при пожаре в бане по указанному адресу были эвакуированы около 250 человек.