Брошенная в аэропорту собака умерла от грусти

В аэропорту Колумбии хозяин бросил собаку, которая в течение месяца пыталась его найти, но, поняв, что ее бросили, впала в депрессию и умерла, сообщил телеканал «360».

Историю одной брошенной собаки, рассказали изданию сотрудники аэропорта, которые подкармливали пса целый месяц. Поначалу животное без проблем принимало из рук туристов и сотрудников еду и воду. Иногда пес пропадал на несколько дней, исследуя отдаленные терминалы и уголки воздушной гавани, но всегда возвращалось в зал отбытия, где ее оставили.

Реклама

Спустя месяц безуспешных поисков, собака поняла, что за ней никто не вернется, забилась в угол и отказалась принимать пищу. Сотрудники всерьез обеспокоились здоровьем малышки, они вызвали ветеринаров, которые поставили животному капельницу с физраствором.

Ее пытались кормить искусственно в течение нескольких недель. Но все попытки спасти собаку не увенчались успехом, она впала в глубокую тоску и сама себя извела. По словам врачей, животное не болело какими-то серьезными заболеваниями и погибло исключительно из-за психологического состояния.

Алехандро Сотомонте Нино, ветеринар из Колумбийского фонда друзей животных и природы заявил, что, скорее всего, пес был забыт или брошен в аэропорту путешественником. Он не был похож на бродячего, хотя и бродил по аэропорту без ошейника, подчеркнул врач.

Он добавил, что животные могут намеренно идти к смерти, когда сталкиваются с неразрешимой проблемой и впадают в депрессию.