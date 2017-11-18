Прокуратура начала проверку после транспортного коллапса из-за снегопада во Владивостоке

Работу мэрии и управления ГИБДД Владивостока по устранению последствий сильного снегопада проверит местная прокуратура, передает телеканал «360».

Обильные осадки, накрывшие город 17 ноября, привели к авариям и транспортному коллапсу, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину.

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«Ситуацию, связанную с подготовкой специализированной техники и ее работой в непогоду, прокуратура оценивает неудовлетворительно», — заявила Елена Телегина.

В ведомстве уточнили, что из 166 единиц снегоуборочной техники к работе в зимний период были готовы лишь 93. А к устранению последствий притупили всего 67 машин.

Прокуратура намерена оценить эффективность принятых мер по очистке дорог от снега и гололеда.

Снегопад заставил Владивосток встать в десятибалльных пробках. В городе был отмечен всплеск дорожных аварий. На протяжении нескольких часов местные жители не могли добраться до своих домов.