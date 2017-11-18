Главу полиции ударили металлическим прутом по голове в ходе столкновений в Одессе

Начальник полиции Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин пострадал в ходе столкновений между протестующими и правоохранителями у Летнего театра в Одессе, передает «УНН».

Сам Головин сообщил, что получил удар металлическим прутом из толпы, после чего получил первую медицинскую помощь. На фотографии видно, что удар пришелся на голову начальника полиции.

Протестующие требуют отменить застройку территории городского сада и вырубку деревьев.