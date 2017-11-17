Стали известны первые три цифры номера «телефонных террористов»

В Санкт-Петербурге получили более 70 телефонных звонков с угрозами взрыва 17 ноября, заявил вице-губернатор города Александр Говорунов, передает «Фонтанка.ру».

«Силовые ведомства и администрации объектов действуют по отработанному алгоритму, обеспечивают полный комплекс специальных мер и безопасность людей. Ситуация в Петербурге под контролем», – сказал он.

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По данным издания, номер, с которого сообщали об угрозе взрыва в школах, вузах и торговых центрах, начинается с трех единиц.

Ранее сообщалось, что депутаты Мосгордумы предлагают ужесточить ответственность за «телефонный терроризм», признав его тяжким преступлением.