В Саудовской Аравии арестовали мужчину за разговор с женщиной

Саудовская полиция арестовала мужчину за разговоры с женщиной во время перерыва на обед, пишет Daily Mail.

Как сообщается, «преступление» было запечатлено на видео в одном из ресторанчиков в городе Мекка.

Видеоролик, на котором запечатлен короткий разговор между мужчиной и женщиной, был выложен в сеть. При этом многие в комментариях сочли подобный «проступок» недопустимым, другие посчитали, что в этом нет ничего плохого.

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По словам представителя полиции, личность мужчины установили быстро и задержали для предъявления обвинения.

Ранее сообщалось, что женщинам в Саудовской Аравии разрешили приходить на футбольные матчи.