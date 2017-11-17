Гололедица, снегопад и штормовой ветер ожидают омичей на выходных

Начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы Ольга Демидова сообщила, что в ближайшие выходные жителей Омска ожидают весьма не благоприятные погодные условия, передает «Инфореактор».

Температура воздуха будет понижаться с каждым днем. Как пояснила Демидова, холодный циклон, идущий с севера, сменит теплую воздушную массу. В регионе начнутся сильные снегопады, порывы ветра при этом будут превышать 17 метров в секунду. Также ожидается образование гололедицы в результате скачков температуры.

Сухой снег будет сменяться мокрым, что будет способствовать образованию наледи на деревьях и проводах. Не исключены обрывы линий электропередач и случаи травмирования жителей.