Шестеро подсудимых чеченцев попытались покончить с собой в Мосгорсуде

Шестеро обвиняемых в хулиганстве уроженцев Чечни попытались покончить с собой во время заседания в Мосгорсуде, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвокат Шамиля Яндарбаева, который представляет интересы одного из подсудимых.

По его словам, им была вызвана скорая помощь и оказана первая помощь.

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«По обвинению в хулиганстве они находятся под стражей с 2015 года. Я уверен, что у них уже просто не выдержали нервы, это было от безысходности», — считает адвокат.

Яндарбаев уточнил, что судебное заседание о продлении обвиняемым срока ареста отложено на 16.00 мск.

Днем 1 августа в здании Мособлсуда члены «банды ГТА», которые обвинялись в совершении серии кровавых убийств автомобилистов, сумели завладеть оружием конвоиров, после чего произошла перестрелка с сотрудниками Росгвардии. В результате трое преступников были убиты, еще двое обезоружены.