Подмосковье стало лучшим регионом по темпам развития туризма

Московская область заняла I место во всероссийском рейтинге по темпам развития туризма, за год регион поднялся в рейтинге на 10 позиций, передает телеканал «360».

Награждение состоялось на VI Международном культурном форуме в Санкт‐Петербурге, сообщила пресс‐служба Минкультуры региона.

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Заместитель министра культуры РФ Алла Манилова вручила министру культуры Подмосковья Оксане Косаревой еще один диплом за III место в рейтинге информационной активности культурной жизни субъектов РФ в номинации «Субъект Российской Федерации с населением более 2 миллионов человек» и за активное участие в реализации проекта «Единое информационное пространство в сфере культуры».

В первый день работы форума Алла Манилова подвела итоги Года туризма в России. В этот год удалось наладить тесное сотрудничество России и Австрии. Поток австрийский туристов увеличился в нашу страну на 33% благодаря реализации туристского проекта. 2018 год станет годом музыки и культурных музыкальных маршрутов между странами, а 2019 год планируется посвятить молодежи.

VI Международный культурный форум объединил более 34,5 тысячи участников из 79 стран мира. В рамках форума состоится 454 мероприятия, которые пройдут на 167 площадках.