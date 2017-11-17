Песков: у Путина не может быть личной позиции по неявке Сечина на допрос

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин в курсе ситуации с неявкой главы «Роснефти» Игоря Сечина на допрос по делу Алексея Улюкаева, но у него не может быть личной позиции по данному вопросу, передает РИА «Новости».

«Он в курсе, СМИ же сообщают. Конечно, во всех дайджестах эта информация передается», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

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При этом он пояснил, что в данном вопросе не может идти речи о личной позиции президента.

«Здесь не может быть и речи о личной позиции», — добавил Песков.

Ранее Сечин заявил, что готов явиться в суд для дачи показаний по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, как только удастся согласовать графики.