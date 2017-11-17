Трехкратный чемпион по кикбогсингу исчез в Якутии

В Якутии возбуждено уголовное дело после исчезновения известного кикбоксера Иннокентия Макарова, передает телеканал «360».

Сообщение об этом опубликовано на сайте регионального следственного управления СК РФ.

Как удалось установить следствию, 42-летний спортсмен исчез еще 5 ноября. Последний раз его видели выходящим из частного дома по Намскому тракту города Якутска. О местонахождении кикбоксера до сих пор ничего не известно.

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Никакие поездки Макаров не планировал и раньше не пропадал на столь длительное время. О его исчезновении родные сообщили в полицию 13 ноября.

Сейчас следователи устанавливают тех, с кем общался спортсмен, опрашивают близких и знакомых Макарова и проводят необходимые экспертизы.

Иннокентий Макаров трижды становился обладателем титула чемпиона мира по кикбоксингу. Он занимает пост вице-президента республиканской Федерации кикбоксинга, работает председателем СНТ «Сатал».