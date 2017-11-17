В Канаде из-за аварии на трубопроводе разлилось 795 тысяч тонн нефти
В результате аварии на трубопроводе Keystone компании Transcanada разлилось около 795 тыс. тонн нефти. Об этом сообщает телеканал «Си-би-си» со ссылкой на представителей компании.
Авария произошла в округе Маршалл американского штата Оклахома. Отмечается, что от разлива нефти может пострадать местное население, в том числе одно из коренных племен.
Реклама
Часть трубопровода была перекрыта для устранения последствий аварии.
Ранее сообщалось, что в акватории Владивостока произошел разлив нефти.