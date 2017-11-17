Врачи рассказали о состоянии выжившей при крушении L-410 девочки
Врачи сообщили, что состояние девочки Жасмины, выжившей при крушении самолета L-410 у поселка Нелькан в Хабаровском крае, стабильное, однако ей предстоит операция, передает «Интерфакс».
«Все нормально, все стабильно. Все под контролем, соберем консилиум, проведем. Для нас, вроде как, понятна вся эта ситуация, а консилиум — докторов наших чуть-чуть подкрепить общим мнением», — заявил главврач детской краевой клинической больницы имени А.К. Пиотровича Иван Гончаров.
Он отметил, что дополнительных травм у девочки не было выявлено. Сообщить показания, по которым будет проводиться операция, он отказался, подчеркнув, что эти сведения являются личными.
«Все-таки без операции не обойтись. Будут делать в понедельник», — отметил представитель пресс-службы правительства Хабаровского края.
Ранее сообщалось, что самолет с пострадавшей девочкой вылетел из Нелькана в Хабаровск.