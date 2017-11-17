Врачи рассказали о состоянии выжившей при крушении L-410 девочки

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Врачи сообщили, что состояние девочки Жасмины, выжившей при крушении самолета L-410 у поселка Нелькан в Хабаровском крае, стабильное, однако ей предстоит операция, передает «Интерфакс».

«Все нормально, все стабильно. Все под контролем, соберем консилиум, проведем. Для нас, вроде как, понятна вся эта ситуация, а консилиум — докторов наших чуть-чуть подкрепить общим мнением», — заявил главврач детской краевой клинической больницы имени А.К. Пиотровича Иван Гончаров.

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Он отметил, что дополнительных травм у девочки не было выявлено. Сообщить показания, по которым будет проводиться операция, он отказался, подчеркнув, что эти сведения являются личными.

«Все-таки без операции не обойтись. Будут делать в понедельник», — отметил представитель пресс-службы правительства Хабаровского края.

Ранее сообщалось, что самолет с пострадавшей девочкой вылетел из Нелькана в Хабаровск.