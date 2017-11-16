Сечин рассказал, когда сможет явиться в суд по делу Улюкаева

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что готов явиться в суд для дачи показаний по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, как только удастся согласовать графики. Об этом сообщает RNS.

«Я буду стремиться в полном объеме выполнять требования российского законодательства, но на этом этапе моя главная задача выполнить свои функциональные задачи в качестве президента «Роснефти». Как только мы сможем согласовать все необходимые графики, я, безусловно, выполню все необходимые условия», — сказал Сечин.

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Ранее глава «Роснефти» дважды не явился на заседания по делу Улюкаева, куда его вызывали в качестве свидетеля.

Накануне Сечину направили третью повестку.