Воробьев осмотрел отремонтированную котельную в Раменском

В Раменском отремонтировали котельную, которая позволит бесперебойно подключать жилые дома к горячей воде и отоплению, передает телеканал «360».

Модернизированный объект в ходе рабочей поездки осмотрел губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Котельная 1965 года постройки обслуживает 192 дома и несколько социальных объектов. В том числе 5 школ и 2 больницы. Из-за изношенных котлов тепло в дома приходило не вовремя, а горячая вода иногда шла слабым напором.

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«Сейчас проблем нет. Вовремя дали отопление. Вода горячая сразу идет — не нужно ждать 10 минут, раньше были проблемы», — рассказала Марина Пискунова, жительница Раменского.

Внутри котельной в рамках модернизации установили современное оборудование. Поставили новые котлы, благодаря которым мощность объекта увеличилась в разы.

«Это одна из крупных котельных в Московской области. Сейчас она приведена в порядок, все технологическое оборудование заменено на новое. Установили системы регулирования, на объекте работает только 5 человек. Аварий тут не фиксируем, все работает стабильно», — рассказал Андрей Лаптев, первый замминистра жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Всего в регионе сейчас модернизируют 37 котельных. Их ремонтируют за счет средств инвесторов, которые вложили 3 миллиарда рублей.